В России поставили точку в спорах о пользе и вреде пальмового масла: выводы

В России наконец-то поставили точку в бесконечном споре о вреде и пользе пальмового масла. Сообщается, что правила производства, перевозки, хранения и использования в РФ гарантируют безопасность продукции для взрослых и детей. Об этом со ссылкой на ответ Правительства РФ Госдуме сообщает газета «Ведомости».
Отчет ESPGHAN 2019 и обзор ВОЗ 2024 подтверждают отсутствие доказательств вреда пальмового масла для здоровья детей. Тем не менее с 1 января 2026 года в России вводится новый стандарт для пальмового масла. Запрещается использовать его в детских учреждениях и молочной продукции, включая мороженое.
14 октября в Госдуме подготовили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить использование пальмового масла в продуктах. Депутаты предложили ввести акцизы и повысить таможенную пошлину на этот продукт. Спустя два дня председатель ГД РФ Вячеслав Володин призвал запретить использование пальмового масла в любых детских продуктах.
