На месте крушения самолета Boeing в Ростове построят храм в память о 62 погибших

В Ростове на месте крушения самолета с 62 погибшими построят храм. Об этом со ссылкой на главу Региональной корпорации развития Михаила Тихонова сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
— По его словам, на территории старого ростовского аэропорта появится сразу несколько культовых сооружений. Одно из них будет возведено именно на месте, где в 2016 году произошла авиакатастрофа. Этот храм будет освящен во имя Воздвижения Креста Господня, — уточняет издание.
Конкретные даты начала строительства пока не называются. Однако известно, что всю территорию бывшего аэропорта планируется застроить к 2040 году. Работы в настоящее время идут с опережением графика.
Напомним, авиалайнер Boeing 737−8KN авиакомпании Flydubai потерпел крушение при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года. Погибли все находившиеся на борту 62 человека — семь членов экипажа и 55 пассажиров. Расследование установило, что причиной катастрофы стала череда ошибок пилотов в условиях сложных погодных явлений.
