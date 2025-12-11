РИА: Французы чаще других иностранцев получали паспорта России в 2025 году

В 2025 году уроженцы Франции чаще других иностранцев получали российские паспорта. В тройке лидеров также присутствуют выходцы из США и Германии. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
По данным журналистов, всего в текущем году российское гражданство получил 71 человек, включая шесть детей. Из них 32 человека родились во Франции. Самому старшему уроженцу страны, который в этом году стал гражданином страны, 87 лет, а самому младшему — восемь лет.
Кроме того, гражданство России получили четыре уроженца Таджикистана, в том числе два ребенка, и четыре гражданина Италии. Обладателями российского гражданства также стали три выходца с Украины, три человека, родившихся в России, двое уроженцев Сербии и двое — Ливана, передает РИА Новости.
2 декабря чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун сообщила, что решила отказаться от украинского гражданства и принять российское. По ее словам, на это решение повлияло много факторов, в том числе некомпетентность и неподобающий подход со стороны тренеров, а также постоянное давление.