В Турции перестали принимать доллары старого образца

Туристы в Турции начали сообщать об отказах принимать старые купюры номиналом 50 и 100 долларов. Об этом сообщает Türkiye.
По данным авторов, в обменных пунктах и банкоматах выросло число жалоб на то, что такие банкноты не принимают. Торговцы отметили, что это мешает туристам расплачиваться и создает трудности для местных жителей.
Журналисты указали, что требования к использованию старых денег ужесточили из-за роста числа подделок.
В итоге купюры номиналом 50 и 100 долларов либо перестали принимать вовсе, либо берут по курсу на две-три турецкие лиры ниже рыночного, передает издание.
Безвизовый режим для россиян доступен в Турции, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Сербии, Черногории, Израиле, Аргентине, Бразилии, а также странах Евразийского экономического союза — Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии.
По словам туристического агента Елизаветы Черновой, отдых в Турции остается самым оптимальным по соотношению «цена — качество», несмотря на сообщения о случаях экономии со стороны местных отелей.