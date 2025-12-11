Театр имени Пушкина украсили новой архитектурно-художественной подсветкой

За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.