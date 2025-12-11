Театр имени Пушкина украсили новой архитектурно-художественной подсветкой

Специалисты комплекса городского хозяйства оснастили новой архитектурно-художественной подсветкой здание Московского драматического театра имени А. С. Пушкина на Тверском бульваре. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Разработали специальный проект организации освещения исторического здания, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Главной задачей было подчеркнуть уникальные элементы фасада и локально выделить театральные афиши. Энергетики смонтировали почти 40 осветительных приборов общей мощностью 2,3 киловатта», — рассказал Петр Бирюков.
Для архитектурного освещения театра использовали светильники линейного типа, прожекторы со светодиодами нейтрального белого цвета, гибкие светильники с цветными светодиодами. Подсветка может работать в двух режимах — повседневном и праздничном.
В соответствии с принятой концепцией все новое освещение в столице имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета и умеренную мощность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая единое световое пространство.
За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.