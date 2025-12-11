Экономия в действии: Массовые отключения электричества в Кишиневе — публикуем адреса тех, кто останется на целый день без света

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электроэнергии в Кишиневе в четверг, 11 декабря 2025.
Ботаника.
Бул. Куза-Водэ, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 17/1, 17/2, 17/9, 19/1 — с 08:50 до 13:00.
Бул. Дачия, 42, 42/1, 42/3, 44, 44A, 44/5, 52, 9999, Индепенденцей, 50B, 52, 54, 54/1, 9999 — с 13:00 до 16:30.
Ул. Ч. Албэ, 55 — с 09:00 до 17:00.
Ул. Салкымилор, 22/9 — с 09:00 до 14:00.
Буюканы.
Ул. Дурлешть, 999, Хынчешть, 256, 256/1 — с 09:30 до 16:30.
Ул. Рошиорь, 68A, 88 — с 09:00 до 16:45.
Центр.
Шос. Хынчешть, 9999, Спикулуй, Тимишоара — с 09:00 до 16:00.
Ул. Дурлешть, 999, Хынчешть, 256, 256/1 — с 09:30 до 16:30.
Ул. А. Панн, 7/2, 19, К. Пушкин, 4, 8a, И. Прункул, 2, 6−24, 3, 13, 13G, М. Г. Бэнулеску-Бодони, 20, 61, П. Рареш, 22, 33−37, Сф. Андрей, 20, Колумна, 166 — с 09:00 до 17:00.
М. Чеботарь, 20, М. Г. Бэнулеску-Бодони, 37/1, Шт. чел Маре, 103, 103/2, 999, 9003,9999 — с 10:30 до 16:30.
