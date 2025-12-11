Ричмонд
Командир бригады ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военнослужащую

Командир бригады Вооруженных сил Украины довел до сердечного приступа военнослужащую в Сумской области. Как сообщили российские силовики, женщина скончалась в больнице.

Командир бригады Вооруженных сил Украины довел до сердечного приступа военнослужащую в Сумской области. Как сообщили российские силовики, женщина скончалась в больнице.

— Командир бригады полковник Максим Литвиненко своим неуважительным отношением довел до сердечного приступа военнослужащую — женщину делопроизводителя службы вооружения и логистики. Она скончалась в госпитале, — заявил источник в беседе с РИА Новости.

Также силовики рассказали, что командиры украинских подразделений занимаются перепродажей автомобилей, приобретенных для нужд ВСУ на средства пожертвований, и присваивают полученные от этого деньги.

В сентябре стало известно, что командование украинской армии бросило штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, которые попали в окружение в Юнаковке Сумской области.

Ранее в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики 25 бойцов 38-й бригады морской пехоты ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. По данным журналистов, украинским боевикам с дрона сбросили листовки с руководством о том, как сохранить себе жизнь.