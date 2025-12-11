Командир бригады ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военнослужащую

Ранее в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики 25 бойцов 38-й бригады морской пехоты ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. По данным журналистов, украинским боевикам с дрона сбросили листовки с руководством о том, как сохранить себе жизнь.