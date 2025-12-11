Главная улика: Продажу квартиры Долиной за 112 млн сняли на видео и показали суду

Напомним, что Долина, став жертвой мошенников, продала свою элитную квартиру и перевела 130 миллионов рублей на подставные счета. Суд сохранил за ней право собственности на жильё, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье, что привело к широкому общественному резонансу и отмене ряда выступлений артистки. В итоге под давлением общественности Долина согласилась вернуть Лурье полную стоимость квартиры, но не единовременно, а в рассрочку в течение трёх лет. Доверительница Лурье намерена добиваться именно возврата купленной у Долиной квартиры, а не денежных средств.