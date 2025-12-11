В Омске курсанты военного вуза создали роботизированный танк с планируемым ИИ

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института разработали плавающий робот-танк «Омич-Водомет». Об этом сообщил сам вуз.
В машину планируют внедрить ИИ. Новый танк по замыслу создателей будет убирать с воды нефтяные пятна.
Комплекс готов к любым условиям. В том числе к тому, чтобы преодолевать бездорожье и двигаться в воде против течения.
Разработка танка шла на деньги гранта Росмолодежи на сумму в 1,5 млн рублей.
