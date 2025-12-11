Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске курсанты военного вуза создали роботизированный танк с планируемым ИИ

Разработка проведена на грант Росмолодежи.

Источник: Комсомольская правда

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института разработали плавающий робот-танк «Омич-Водомет». Об этом сообщил сам вуз.

В машину планируют внедрить ИИ. Новый танк по замыслу создателей будет убирать с воды нефтяные пятна.

Комплекс готов к любым условиям. В том числе к тому, чтобы преодолевать бездорожье и двигаться в воде против течения.

Разработка танка шла на деньги гранта Росмолодежи на сумму в 1,5 млн рублей.

Напомним, в 2024 году мы писали, что «Омсктрансмаш» разработал танк с антидроновой защитой.