На месте крушения самолета в старом ростовском аэропорту построят храм

На территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, который был закрыт в 2017 году, планируется возвести несколько храмов. Один из них будет построен непосредственно на месте падения самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai в марте 2016 года.

Источник: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Об этом сообщил глава Региональной корпорации развития Михаил Тихонов. По словам Михаила Тихонова, которые приводит «Панорама», храм освятят во имя Воздвижения Креста Господня. Конкретные сроки начала строительства не называются, но известно, что вся территория бывшего аэропорта, где сейчас идет активная застройка, будет освоена к 2040 году. Работы ведутся с опережением графика.

Напомним, авиалайнер разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 62 человека — 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Официальной причиной трагедии была названа череда ошибок пилотов в сложных погодных условиях. Решение о возведении храма на месте трагедии призвано увековечить память о погибших на территории, которая в настоящее время превращается в новый городской квартал.