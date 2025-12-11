На месте крушения самолета в старом ростовском аэропорту построят храм

Напомним, авиалайнер разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 62 человека — 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Официальной причиной трагедии была названа череда ошибок пилотов в сложных погодных условиях. Решение о возведении храма на месте трагедии призвано увековечить память о погибших на территории, которая в настоящее время превращается в новый городской квартал.