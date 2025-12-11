Стало известно, жители какой европейской страны чаще всего обращались за российским гражданством

В 2025 году российские паспорта реже получали иностранцы: США и Германия — шесть и пять человек соответственно. Гражданство РФ также получили четыре уроженца Таджикистана (два ребенка), четыре — Италии, три — Украины, трое родившихся в России, двое — Сербии и двое — Ливана.