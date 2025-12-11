Стало известно, жители какой европейской страны чаще всего обращались за российским гражданством

В 2025 году больше всего российских паспортов получили французы, американцы и немцы. Причем французы лидируют в этой тройке иностранцев, обратившихся за оформлением гражданства РФ. Об этом пишет РИА Новости, изучив соответствующие документы.
Стало известно, что в 2025 году российское гражданство получили 71 человек, включая шесть детей. 32 человека из Франции стали обладателями паспорта РФ: 28 взрослых и 4 ребенка. Старшему — 87 лет, младшему — 8.
В 2025 году российские паспорта реже получали иностранцы: США и Германия — шесть и пять человек соответственно. Гражданство РФ также получили четыре уроженца Таджикистана (два ребенка), четыре — Италии, три — Украины, трое родившихся в России, двое — Сербии и двое — Ливана.
В 2025 году российский паспорт получили граждане Марокко, Боснии и Герцеговины, Турции, Казахстана, Сирии, Ирана, Камеруна, Великобритании, Хорватии и Югославии — по одному человеку из каждой страны.
