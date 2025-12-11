Трамп: США захватили танкер с нефтью у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия захватила танкер с нефтью у берегов Венесуэлы.
Глава Белого дома также пообещал раскрыть подробности инцидента, включая фотоматериалы с места происшествия и данные о владельцах судна.
Помимо этого, Трамп заявил, что США оставят эту нефть себе.
— Большой танкер, очень большой. На самом деле он самый большой из когда-либо задержанных. Он был изъят по очень веской причине, — заявил президент во время брифинга, опубликованного на YouTube-канале Белого дома.
В СМИ ранее появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три варианта военной операции против Венесуэлы с целью свержения действующего лидера государства Николаса Мадуро.
Также стало известно, что путешественники, купившие путевки в Венесуэлу, пожаловались на то, что представили туроператоров отправляют их на Кубу вместо изначального пункта назначения. Причиной изменений стали опасения по поводу возможных ударов по Венесуэле со стороны США.