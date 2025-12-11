Уфимский аэропорт принял 4 незапланированных рейса

Ранее информагентство информировало о том, что из-за массированной ночной атаки украинскими дронами на Москву и область во всех аэропортах столицы страны ввели ограничения на вылет и прилёт: отменили, задержали или развернули 133 рейса. Это сказалось и на расписании в уфимском авиаузле.