Уфимский аэропорт принял 4 незапланированных рейса

Самолеты сменили направление из-за ограничений в московских авиаузлах.

Источник: Башинформ

Аэропорт «Уфа» 11 декабря принял четыре рейса: UT 400 Грозный — Москва, UT 572 Красноярск — Москва, S7 2594 Абакан — Москва и S7 2504 Новосибирск — Москва. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.

Ранее информагентство информировало о том, что из-за массированной ночной атаки украинскими дронами на Москву и область во всех аэропортах столицы страны ввели ограничения на вылет и прилёт: отменили, задержали или развернули 133 рейса. Это сказалось и на расписании в уфимском авиаузле.