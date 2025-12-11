Аршавин перестал общаться с 8-летней дочерью после суда по уменьшению алиментов

— В какой-то момент все наладилось, а потом он решил снижать выплаты в связи с новым ребенком и сразу перестал общаться и видеться. Может, стыдно после такого, не знаю. Ведь он по сути со своими же детьми судится. Не с женами. Своим всем брошенным уменьшает. Есене вот 8, она все понимает. Видит, что папа не звонит, не пишет, не приезжает. Потом в Интернете читает новости всякие, — сказала мать детей.