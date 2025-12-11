Первые мстители: «‎Бабуле из схемы Долиной» устроили тёмную за оккупацию проданной квартиры

Напомним, на рынке недвижимости активизировались мошенники, действующие по «схеме Долиной», после того, как злоумышленники принудили певицу продать квартиру. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор, назначив от четырёх до семи лет лишения свободы. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск покупательницы Полины Лурье к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда. Теперь в России хотят ограничить возможности по продаже квартир для пенсионеров.