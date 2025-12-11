Первые мстители: «‎Бабуле из схемы Долиной» устроили тёмную за оккупацию проданной квартиры

Месть за «фокус Долиной». Видео © Telegram / SHOT.
Семья Елены из Новокузнецка купила квартиру в июле за 6,5 млн рублей, мечтая о жизни у моря. После оформления сделки и выписки продавщицы новые хозяева не смогли въехать — пенсионерка перестала отвечать на звонки, а затем через суд признала сделку недействительной, назвав себя жертвой мошенников.
Елена, наняв адвоката, выяснила, что продавщица работает медсестрой и пытается получить справку о невменяемости, чтобы сохранить и жильё, и деньги. В ответ женщина, используя права действующего собственника по документам, заключила договор с ресурсоснабжающей организацией и отключила в квартире электричество.
Напомним, на рынке недвижимости активизировались мошенники, действующие по «схеме Долиной», после того, как злоумышленники принудили певицу продать квартиру. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор, назначив от четырёх до семи лет лишения свободы. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск покупательницы Полины Лурье к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда. Теперь в России хотят ограничить возможности по продаже квартир для пенсионеров.
