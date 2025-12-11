Представители СМИ Пакистана посетили редакцию «Татар-информа»

Сегодня Татарстан для России уже стал надежным каналом связи с миром Востока. Это стало более очевидно, когда Казань объявили культурной столицей исламского мира. Главный редактор «Татар-информа» рассказал представителям СМИ Пакистана о работе форума «Россия-Исламский мир» и других крупных мероприятиях, которые пройдут в Татарстане. В ответ замдиректора APP Икбал отметил, что надеется стать участником этих событий в будущем.