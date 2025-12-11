Курьер мошенников отказалась выступать в суде по делу Долиной

Такой отказ от процессуального участия означает, что Цырульникова фактически проигнорировала возможность защищать свои интересы в рамках гражданского спора, хотя и была надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела. Это решение может повлиять на исход судебного разбирательства по имущественному иску.
«Третье лицо Цырульникова, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещённая надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание явку представителя не обеспечила, письменный отзыв относительно исковых требований не представила», — сказано в публикации.
А дело было так: Лариса Долина продала свою элитную квартиру и перевела 130 миллионов рублей мошенникам на подставные счета. Какую-то часть средств она отдала женщине-курьеру, которая в итоге заявила, что вообще не знала о содержимом пакета, где лежали десятки миллионов. Суд встал на сторону артистки и отклонил апелляцию покупательницы жилья Полины Лурье. Таким образом, та девушка осталась без жилья и без денег. Под давлением общественности Долина согласилась вернуть полную стоимость квартиры, но не единовременно, а в рассрочку в течение трёх лет. Но Лурье намерена выиграть по-крупному, забрав купленную у певицы квартиру.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.