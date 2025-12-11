В Сарове умер один из создателей российского ядерного оружия Радий Илькаев

В официальной биографии Радия Илькаева, опубликованной на сайте госкорпорации Росатом говорится, что с 1961 по 1988 года в ядерном центре он прошел путь от начинающего ученого до ведущего специалиста, начальника теоретического отдела по разработке ядерных зарядов. В это время он сформировался как ученый, внесший крупный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия, и в создание конкретных оружейных систем.