Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи не остановил турпоток из Приморья

Новый виток боевых действий на камбоджийско-таиландской границе, где стороны применяют артиллерию и авиацию, не вызвал паники среди дальневосточных туристов и не привёл к сбоям в работе туроператоров. По оценкам представителей рынка и дипломатов, популярные у россиян курорты удалены от зоны конфликта и находятся в безопасности. Несмотря на это, российское посольство в Таиланде распространило для граждан официальные рекомендации. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
Туроператоры: популярные курорты Таиланда находятся в безопасности.
Несмотря на обострение приграничного конфликта в Юго-Восточной Азии, турпоток из Приморского края в Таиланд — традиционное направление для зимнего отдыха — продолжается в штатном режиме. Об этом заявили в крупных владивостокских туристических компаниях.
По словам Анны Филимоновой, директора турфирмы «Дороги мира» и исполнительного директора Приморского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ), никаких изменений в работе туроператоров не произошло, и туристы отправляются на отдых по плану. Она пояснила, что основные курорты, такие как Пхукет, географически удалены от зоны конфликта у границы с Камбоджей, которая ближе к Паттайе (город в Таиланде — прим. ред).
«Официальных предупреждений от властей не поступало. Информация, которую компании получают от партнёров в Таиланде, носит сугубо информационный, а не тревожный характер и не содержит предупреждений об опасности», — отметила Анна Филимонова.
Аналогичную позицию озвучила генеральный директор туристической компании «Терратур» Анна Ганжа:
«Никаких предупреждений от официальных органов не поступало на данный момент. Пока отказов или снижения спроса не наблюдается. Рисков при поездке в Таиланд нет. Все популярные у туристов курорты находятся далеко от границ с Камбоджей».
При этом туроператоры рекомендуют туристам отказаться от экскурсий в соседнюю Камбоджу.
Посольство России в Таиланде не фиксировало обращений от туристов.
Отметим, что чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил, что консульство не получало обращений от российских граждан в связи с эскалацией конфликта. Он подтвердил, что основные туристические регионы, включая Пхукет, который посещает более половины всех российских туристов, находятся вдали от зоны столкновений.
«Что касается регионов, прилегающих к таиландско-камбоджийской границе, я не стал бы говорить, что это очень популярная туристическая дестинация (место, которое становится целью путешествия туриста — прим.ред.), хотя там есть, конечно, и заповедные места, и есть острова туристические. Они находятся всё-таки на некотором отдалении, но тем не менее есть места, куда выезжают и наши соотечественники», — рассказ он.
Кроме того, чрезвычайный посол также выразил надежду, что стороны проявят мудрость для решения двустороннего конфликта.
Что делать туристу: официальные рекомендации.
Посольство России в Таиланде опубликовало в своём Telegram-канале (18+) рекомендации для граждан РФ в связи с обострением обстановки.
Воздержаться от поездок в приграничные провинции Таиланда, особенно в зоны, отмеченные как «горячие»; Внимательно отслеживать официальную информацию от властей Таиланда; В случае нахождения в зоне конфликта или необходимости помощи немедленно связаться с Посольством; Проявлять осторожность и следить за обновлениями новостей; На всякий случай иметь при себе телефон наших оперативных дежурных (в случае чрезвычайной ситуации, а также при угрозе жизни: +66 90 403−36−45), консульского отдела (+66 2 234−20−12).
По данным тайских СМИ, боевые действия вдоль границы возобновились на прошлой неделе. В результате обстрелов погиб как минимум один тайский военнослужащий, несколько человек получили ранения. Для ответных ударов Таиланд использовал истребители F-16. Из приграничных районов эвакуировано местное население.
Конфликт имеет давнюю историю и обостряется уже не в первый раз. В конце июля столкновения с применением тяжёлого оружия удалось остановить при международном посредничестве, а в октябре лидеры двух стран подписали декларацию об урегулировании. Однако она не сдержала стороны от новых боевых действий. Российские дипломаты, как сообщали ранее СМИ, считают, что конфликт в краткосрочной перспективе в полномасштабную войну не перерастёт.