Первый постер «Звездных войн» продали на аукционе за 300 млн рублей

Первый постер фильма «Звездные войны», которому уже почти 50 лет, ушел на торгах аукционного дома Heritage Auctions за 3,875 миллиона долларов (около 300 миллионов рублей). Об этом сообщает Associated Press.
Автор постера — аэрограф, художник и дизайнер постеров Том Юнг. Афиша к «Звездным войнам» впервые появилась в прессе 13 мая 1977 года, чуть менее чем за две недели до премьеры космической эпопеи Джорджа Лукаса. Кроме того, афиша украшала рекламные щиты, журнальные объявления и театральные программки.
Представитель аукционного дома Чарльз Эптинг, отметил, что знаменитый теперь постер был совершенно новым и для самих американцев, которые тогда только на афише увидели далекую галактику.
Проданная афиша сначала висела в кабинете продюсера «Звездных войн» Гэри Куртца, потом он передал ее своей дочери. Позже семья Куртц выставила работу на продажу в штаб-квартире аукционного дома Heritage Auctions в Далласе, где торги начались с одного миллиона долларов.
Ранее на торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке был установлен новый рекорд стоимости для произведений современного искусства. Картина Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» ушла с молотка за 236,4 миллиона долларов.