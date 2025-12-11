Первый постер «Звездных войн» продали на аукционе за 300 млн рублей

Автор постера — аэрограф, художник и дизайнер постеров Том Юнг. Афиша к «Звездным войнам» впервые появилась в прессе 13 мая 1977 года, чуть менее чем за две недели до премьеры космической эпопеи Джорджа Лукаса. Кроме того, афиша украшала рекламные щиты, журнальные объявления и театральные программки.