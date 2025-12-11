Овчинский: выставка стройпроектов Москвы открылась на «Воробьевых горах»

В декабре на эскалаторной галерее станции метро «Воробьевы горы» открылась выставка, посвященная победителям конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Выставка будет доступна для посетителей с 11 по 25 декабря.
«Победителями ежегодного конкурса “Лучший реализованный проект в области строительства” становятся объекты, которые способствуют формированию комфортной городской среды и улучшают качество жизни жителей столицы, а также стимулируют развитие новых технологий и внедрение современных архитектурных решений. Экспозиция на станции “Воробьёвы горы” представит фотографии и ключевую информацию о самых значимых строительных проектах Москвы, отмеченных жюри в 26-м сезоне конкурса, итоги которого подвели в августе 2025 года», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
В этом году среди лучших проектов выделяются корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, культурно-досуговый центр «Полярный», дворец тенниса в Лужниках и велопешеходный мост через Нагатинский затон. Проектом года стали восемь новых станций метро: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка», «Новомосковская» Троицкой линии и «Потапово» Сокольнической линии.
Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится с 2000 года и является важным событием в строительной сфере, целью которого является выбор лучших объектов, возведенных в Москве за последний год.
Кроме того, ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила, что 18 декабря на площадке Общественного штаба по реновации пройдет прием граждан. Участники смогут получить информацию о этапах переселения и механизмах подбора стартовых площадок для программы реновации, а также узнать о ходе реализации программы и особенностях законодательного регулирования.