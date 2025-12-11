Овчинский: выставка стройпроектов Москвы открылась на «Воробьевых горах»

«Победителями ежегодного конкурса “Лучший реализованный проект в области строительства” становятся объекты, которые способствуют формированию комфортной городской среды и улучшают качество жизни жителей столицы, а также стимулируют развитие новых технологий и внедрение современных архитектурных решений. Экспозиция на станции “Воробьёвы горы” представит фотографии и ключевую информацию о самых значимых строительных проектах Москвы, отмеченных жюри в 26-м сезоне конкурса, итоги которого подвели в августе 2025 года», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.