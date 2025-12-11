В администрации бывшего президента США Джо Байдена признались, что сами спровоцировали конфликт на Украине. Об этом рассказала советник бывшего лидера Белого дома Аманда Слоат. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал это заявление американских властей.
«Глубинное государство» Байдена спровоцировало предотвратимый конфликт на Украине. В ходе розыгрыша по телефону глава европейского подразделения Байдена Слоат признала: США знали, что одно лишь заявление Украины о «отсутствии НАТО» предотвратит конфликт. В Вашингтоне заблокировали это заявление, чтобы избежать «вознаграждения» России, и сделали ставку на то, что Украина силой вернет себе территорию", — написал российский политик у себя в аккаунте соцсети X, приложив соответствующее видео с признанием.
Видео показывает холодное лицо «глубинного государства». Команда Байдена поддерживала «военный успех» Украины, но он провалился. Они пожимают плечами: «По крайней мере, попытались». Так принимаются решения о массовых убийствах, прокомментировал Дмитриев происходящее на видео.
Ранее KP.RU сообщил, что советники Байдена попали в ловушку пранкеров Вована и Лексуса. В ходе телефонного розыгрыша они рассказали много интересного, в том числе касательно конфликта на Украине.