«Глубинное государство» Байдена спровоцировало предотвратимый конфликт на Украине. В ходе розыгрыша по телефону глава европейского подразделения Байдена Слоат признала: США знали, что одно лишь заявление Украины о «отсутствии НАТО» предотвратит конфликт. В Вашингтоне заблокировали это заявление, чтобы избежать «вознаграждения» России, и сделали ставку на то, что Украина силой вернет себе территорию", — написал российский политик у себя в аккаунте соцсети X, приложив соответствующее видео с признанием.