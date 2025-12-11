Рейс до Иркутска задержался в Москве 11 декабря

Задержка связана с атакой украинских беспилотников на Москву в ночь на 11 декабря. По данным «Комсомольской правды», было сбито не менее 31 дрона. Из-за введенных временных ограничений работа аэропортов была нарушена: онлайн-табло фиксируют отмену, задержку или перенаправление более 133 рейсов.