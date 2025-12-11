Ричмонд
Рейс до Иркутска задержался в Москве 11 декабря

Предварительно, воздушное судно приземлится в областном центре в 21:15 по местному времени.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет, следующий из Москвы в Иркутск, задержался в аэропорту Шереметьево 11 декабря 2025 года. По предварительной информации справочной службы аэропорта, воздушное судно прибудет в Иркутск в 21:15 по местному времени.

Задержка связана с атакой украинских беспилотников на Москву в ночь на 11 декабря. По данным «Комсомольской правды», было сбито не менее 31 дрона. Из-за введенных временных ограничений работа аэропортов была нарушена: онлайн-табло фиксируют отмену, задержку или перенаправление более 133 рейсов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что коммерческий перевозчик официально уведомил администрацию Иркутска о повышении стоимости проезда до 50−55 рублей с 25 декабря. Изменения затронут несколько маршрутов.