Журналист Карлсон: Россия была бы лучшим союзником США

7 декабря Такер Карлсон заявил, что надеется вновь посетить Россию. Он добавил, что поездка в Москву произвела на него сильное впечатление, и назвал ее великолепной. 17 марта журналист высказался, что уважает президента России Владимира Путина за то, что ему удалось сохранить страну единой. По словам Карлсона, ни одна другая страна в мире не может тягаться с Россией по мощи ядерного оружия.