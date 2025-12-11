Россия была бы прекрасным союзником для США из-за большой территории страны, огромных месторождений полезных ископаемых, а также внушительной военной мощи. Об этом в четверг, 11 декабря, заявил американский журналист Такер Карлсон.
— Если вам нужен союзник, Россия будет лучшим вариантом, — подчеркнул журналист в эфире своего YouTube-канала.
7 декабря Такер Карлсон заявил, что надеется вновь посетить Россию. Он добавил, что поездка в Москву произвела на него сильное впечатление, и назвал ее великолепной. 17 марта журналист высказался, что уважает президента России Владимира Путина за то, что ему удалось сохранить страну единой. По словам Карлсона, ни одна другая страна в мире не может тягаться с Россией по мощи ядерного оружия.
20 июля Такер Карлсон заявил, что Владимир Путин проделал огромную работу и смог поднять страну, чего не удалось добиться ни одному канцлеру Германии. Он отметил, что бывшая глава немецкого правительства Ангела Меркель «буквально разрушила» страну своей миграционной политикой. По словам журналиста, нынешний канцлер Фридрих Мерц тоже работает крайне малоэффективно и «продолжает ухудшать жизнь» граждан.