Александр Кержаков рассказал о сорвавшемся переходе в «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков поделился деталями несостоявшегося перехода в «Пари Сен-Жермен» в 2008 году.
Спортсмен рассказал, что переговоры проходили, когда он играл за «Севилью» и после смены тренера редко выходил на поле. Агент, по его словам, согласовал условия с парижским клубом, оттуда прислали контракт, а сам футболист даже дал интервью французской спортивной радиостанции.
Однако позже появилось более привлекательное предложение от «Динамо», и он решил вернуться в Россию.
Кержаков также отметил, что в то время «ПСЖ» находился в зоне риска и вел борьбу за сохранение места в чемпионате. Это был период до прихода катарских владельцев, и команда обеспечила себе спасение только за два тура до окончания сезона.
— Можно говорить все что угодно, но также можно подумать о том, что, может быть, «ПСЖ» бы не дотерпел меня, если бы я оказался там, до прихода катарских шейхов. Поэтому нет. Все сложилось как сложилось. Я доволен своей карьерой, а «ПСЖ» доволен тем, как сложилось у них, — рассказал футболист в эфире «Okko Спорт».
Ранее футболист рассказал, что его ежемесячные траты составляют менее 300 тысяч рублей. Он отметил, что живет по средствам и считает это нормальным, а также признался, что раньше неразумно распоряжался деньгами.
В сентябре прошлого года Кержаков покинул пост главного тренера футбольного клуба «Кайрат». Кроме того, вместе с ним команду покинули его помощники Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.