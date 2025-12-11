15 лет назад на Манежной площади в Москве вспыхнули массовые беспорядки

Вокруг беспорядков на Манежной есть свои конспирологические теории, но большинство очевидцев сходится на том, что они возникли стихийно. Поводом послужили поминки Свиридова, назначенные на 11 декабря. Лидеры фанатов позже будут открещиваться от беспорядков и подчеркивать, что просили лишь принести цветы и спокойно поучаствовать в траурном мероприятии. Анонимные призывы идти на «Манежку» разлетелись во «ВКонтакте», на тот момент самой популярной соцсети России.