Атакованное дроном устройство на КТК в Казахстане получило пробоину

Подвергшееся атаке беспилотника устройство на Каспийском трубопроводе получило пробоину. Об этом утром в четверг, 11 декабря, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
В ведомстве уточнили, что в скором времени проведут оценку технического состояния поврежденного объекта и определят возможность его восстановления.
Согласно приведенным данным, потери по добыче нефти в Казахстане после атаки на трубопроводе составили 480 тысяч тонн, но планы на год собираются выполнить.
«Отказа от КТК не будет, альтернативы КТК нет», — сказал глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.
Напомним, 29 ноября украинские военные при помощи дронов атаковали административное здание морского терминала КТК. В результате ВПУ-2 получил серьезные повреждения. Тогда Казахстан принял решение срочно переправлять нефть по альтернативным маршрутам.