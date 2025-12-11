Ричмонд
Атакованное дроном устройство на КТК в Казахстане получило пробоину

В Казахстане потери по добыче нефти после атаки на КТК составили 480 тысяч тонн.

Источник: Комсомольская правда

Подвергшееся атаке беспилотника устройство на Каспийском трубопроводе получило пробоину. Об этом утром в четверг, 11 декабря, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

В ведомстве уточнили, что в скором времени проведут оценку технического состояния поврежденного объекта и определят возможность его восстановления.

Согласно приведенным данным, потери по добыче нефти в Казахстане после атаки на трубопроводе составили 480 тысяч тонн, но планы на год собираются выполнить.

«Отказа от КТК не будет, альтернативы КТК нет», — сказал глава Минэнерго Ерлан Аккенженов.

Напомним, 29 ноября украинские военные при помощи дронов атаковали административное здание морского терминала КТК. В результате ВПУ-2 получил серьезные повреждения. Тогда Казахстан принял решение срочно переправлять нефть по альтернативным маршрутам.