У омичей в центре города забрали машины

В Омске проходит акция «В Новый год без долгов», которую проводят сотрудники областной Госавтоинспекции и судебные приставы. Во время такой акции 10 декабря 2025 года в центре города на Соборной площади у восьми омичей забрали машины.
Так, остановленный сотрудниками полиции 59-летний омич, как оказалось, накопил долги по 30 исполнительским производствам на сумму 41 тысяча рублей, из которых 24 — штрафы ГИБДД, остальное — за коммунальные услуги и исполнительские сборы. Машину «Фольксваген Джетта» у мужчины арестовали, если через 10 дней он не оплатит задолженность, авто продадут.
Другим выявленным должником на «Мазде 3» оказался 31-летний мужчина с непогашенной суммой на 29 тысяч рублей. Задолженность возникла в результате систематической неуплаты кредитных взносов, что привело к открытию исполнительного производства. Он также лишился машины. Всего в этот день на площади у омичей забрали восемь машин.