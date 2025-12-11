У омичей в центре города забрали машины

Другим выявленным должником на «Мазде 3» оказался 31-летний мужчина с непогашенной суммой на 29 тысяч рублей. Задолженность возникла в результате систематической неуплаты кредитных взносов, что привело к открытию исполнительного производства. Он также лишился машины. Всего в этот день на площади у омичей забрали восемь машин.