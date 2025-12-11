Ричмонд
Более 2000 пассажиров не смогли вовремя вылететь из Пулково в Москву

Из-за временных ограничений на прием и отправку самолетов сразу в нескольких московских аэропортах в Пулково отменили или задержали 20 рейсов.

Источник: Коммерсантъ

Они должны были доставить в столицу 2180 пассажиров, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ограничения действовали в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево почти всю ночь. Воздушные гавани вернулись к обычному режиму работы около 8:00 11 декабря.

В петербургском Пулково в этот период задержали вылет семи рейсов (980 пассажиров), еще 13 вылетов отменили (1200). В связи со сложившейся ситуацией нуждающимся предоставили номера в гостиницах.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию по факту задержек рейсов в Пулково. Проводится проверка соблюдения прав пассажиров.