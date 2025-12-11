Ричмонд
Реакция на «эффект Долиной»: в Сочи нашли вариант борьбы с мошенниками

СОЧИ, 11 декабря, ФедералПресс. Семья из Новокузнецка, Елена и ее супруг, осуществили свою давнюю мечту — купили квартиру в Сочи у моря за 6,5 миллиона рублей. Однако после переезда в новое жилье возникли серьезные проблемы: хозяйка, обещавшая освободить квартиру после сделки, перестала выходить на связь.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Несмотря на сложности, Елена не сдалась и обратилась за помощью к адвокату. Судебные разбирательства длились все лето и осень, и в итоге сделку признали недействительной», — следует из материалов дела.

Выяснилось, что пенсионерка, продавшая квартиру, работает медсестрой и пытается подделать документы о своем состоянии здоровья. Это стало известно в ходе разбирательств. Такие действия могут повлиять на ее профессиональную деятельность, но не решат вопрос с возвратом квартиры и денег покупателям.

В ответ на действия бывшей собственницы Елена, действуя как законный владелец, заключила договоры с поставщиками коммунальных услуг и отключила свет в квартире пенсионерки. Этот шаг стал своеобразной «маленькой местью» и попыткой привлечь внимание к проблеме.