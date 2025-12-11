Реакция на «эффект Долиной»: в Сочи нашли вариант борьбы с мошенниками

Выяснилось, что пенсионерка, продавшая квартиру, работает медсестрой и пытается подделать документы о своем состоянии здоровья. Это стало известно в ходе разбирательств. Такие действия могут повлиять на ее профессиональную деятельность, но не решат вопрос с возвратом квартиры и денег покупателям.