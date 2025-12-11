Ричмонд
Минздрав определил график работы поликлиник и больниц в новогодние праздники

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Минздрав утвердил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в декабре 2025 года и январе 2026-го, сообщает ведомство.

«В стране будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению», — заверили в министерстве.

Скорая помощь, как и ранее, будет работать в эти дни в режиме повышенной готовности.

Для большинства медучреждений принят единый график. Амбулатории, поликлиники (и поликлинические отделения больниц и РНПЦ), организации службы крови, санэпидорганизации, аптеки, организации медтехники и особого типа будут работать по следующему расписанию:

  • 20 декабря 2025 года — по графику работы в рабочий день,
  • 25 декабря 2025 года, 1, 2 и 7 января 2026 года — по графику праздничного дня,
  • 26, 27 декабря 2025 года и 3 января 2026 года — по графику субботы,
  • 28 декабря 2025 года и 4 января 2026 года — по графику работы в выходной день.

Отдельный график составлен для стационаров больниц и РНПЦ:

  • 20, 27 декабря 2025 года и 3 января 2026 года — по графику субботы,
  • 26 декабря нынешнего года — по графику рабочего дня,
  • 28 декабря 2025 года и 4 января 2026 года — по графику выходного дня,
  • 25 декабря 2025 года, 1, 2, 7 января 2026 года — по графику праздничного.