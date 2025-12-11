Ричмонд
В Хабаровске снесут 200 аварийных домов в следующем году

Мэр Сергей Кравчук поручил муниципальному оператору расселить жителей и обновить городской жилищный фонд.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске по новой муниципальной программе планируется снести около 200 аварийных домов, — сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр Сергей Кравчук отметил, что это позволит кардинально улучшить жилищные условия и создать более современную и комфортную среду для жизни хабаровчан.

Муниципальный оператор Комплексного развития территорий АО «ЦИТ» займётся демонтажом более 3 тысяч квадратных метров аварийного жилья и расселением жителей без привлечения бюджетных средств. На улицах города уже подготовлены площадки для передачи освобождающихся квартир в муниципальную собственность.

«За каждой квартирой стоит реальная семья. Мы не просто помогаем менять дом, мы стараемся изменить жизнь наших сограждан к лучшему», — подчеркнул заместитель директора АО «ЦИТ» по инвестициям Вадим Квасницкий.

В следующем году планируется расселить не менее 35 квартир на улице Радищева. В 2025 году благодаря усилиям АО «ЦИТ» 13 семей смогли переехать из ветхого и аварийного жилья в благоустроенные квартиры.