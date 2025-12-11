Ветеранам обеспечат бесплатное зубное протезирование в Приморье

Как сообщили представители краевого минздрава, лимит на одного человека составляет 120 тысяч рублей в год. Если стоимость необходимых работ превышает установленную сумму, протезирование может быть продолжено в следующем году с новым лимитом. Врачи, по словам ведомства, рассчитывают лечение таким образом, чтобы пациент не испытывал дискомфорта в период ожидания.