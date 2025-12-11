Ветеранам обеспечат бесплатное зубное протезирование в Приморье

Согласно документу, изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам будет осуществляться за счёт средств краевого бюджета. Отдельно оговорено, что участники специальной военной операции смогут пройти бесплатное протезирование при условии принятия организационного решения в период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Порядок предоставления услуги утвердит правительство Приморского края.
Как сообщили представители краевого минздрава, лимит на одного человека составляет 120 тысяч рублей в год. Если стоимость необходимых работ превышает установленную сумму, протезирование может быть продолжено в следующем году с новым лимитом. Врачи, по словам ведомства, рассчитывают лечение таким образом, чтобы пациент не испытывал дискомфорта в период ожидания.
В 2025 году бесплатным зубопротезированием в крае уже охвачено 194 ветерана СВО, из них 21 человек находится в процессе протезирования, 88 человек в процессе подготовки. Услуги оказывают стоматологические подразделения краевых и городских больниц: во Владивостоке, Арсеньеве, Дальнегорске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Партизанске, Находке и Артёме.
В свою очередь депутаты предложили предусмотреть заранее варианты, если ветерану понадобится заранее протезировать все зубы на сумму, превышающую годовой лимит. При этом они единогласно поддержали инициативу, которая является важной мерой поддержки и позволит обеспечить ветеранов качественной медицинской помощью.