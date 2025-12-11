Правительство РФ выступило против новых ограничений на пальмовое масло

В ответ на инициативу Госдумы об ограничениях было отмечено отсутствие доказательств большего вреда пальмового масла для детей по сравнению с другими жирами. При этом с 1 января 2026 года вступит в силу новый ГОСТ, и использование этого продукта в детских учреждениях будет запрещено.