Австралиец проник в дом престарелых и изнасиловал 76-летнюю бабушку

31-летний австралиец Хейден Карл Скиннер надругался над пожилой женщиной во время кражи со взломом в доме престарелых в Кофс-Харборе. Инцидент произошел 1 января 2024 года. Об этом пишет издание Daily Mail.
Мужчина проник в тёмную комнату, чтобы найти ценные вещи для продажи их и покупки наркотиков. Проснувшаяся 76-летняя жительница дома престарелых попыталась ему помешать. Грабитель напал на бабушку и изнасиловал ее, хотя изначально отрицал факт надругательства над пожилой женщиной.
Судья признал Скиннера виновным в изнасиловании. Пожилую женщину, которая позже скончалась по другим причинам, видели обнажённой и кричащей в коридоре учреждения. В последующие часы она рассказала о нападении мужчины в маске своему сыну и медсестре.
