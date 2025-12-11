Ричмонд
Австралиец проник в дом престарелых и изнасиловал 76-летнюю бабушку

Молодой человек пытался отрицать факт надругательства над женщиной, но суд докопался до правды.

Источник: Комсомольская правда

31-летний австралиец Хейден Карл Скиннер надругался над пожилой женщиной во время кражи со взломом в доме престарелых в Кофс-Харборе. Инцидент произошел 1 января 2024 года. Об этом пишет издание Daily Mail.

Мужчина проник в тёмную комнату, чтобы найти ценные вещи для продажи их и покупки наркотиков. Проснувшаяся 76-летняя жительница дома престарелых попыталась ему помешать. Грабитель напал на бабушку и изнасиловал ее, хотя изначально отрицал факт надругательства над пожилой женщиной.

Судья признал Скиннера виновным в изнасиловании. Пожилую женщину, которая позже скончалась по другим причинам, видели обнажённой и кричащей в коридоре учреждения. В последующие часы она рассказала о нападении мужчины в маске своему сыну и медсестре.

Ранее KP.RU сообщил, что пенсионера будут судить за изнасилование. Охранник образовательного учреждения надругался над девочкой.