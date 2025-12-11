Шелест рассказал о перспективах для «Омской крепости» на 2026 год

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в четверг, 11 декабря 2025 года, что в музее — историческом парке «Омская крепость» прошло очередное заседание Совета по развитию. Глава города рассказал о перспективах крепости и подвел итоги 2025 года.
«Завершен ремонт в инженерной мастерской и арсенале; в артиллерийском цейхгаузе создается музейно-выставочное пространство; в течение теплого сезона на территории крепости проведены 4 крупных военно-исторических фестиваля; сотрудники экскурсионного бюро провели 208 экскурсий и приняли 24 делегации из разных городов и стран. Почти 9 000 человек посетили театрализованные мастер-классы, такие как “100 лет Бармалею”, “Печатный пряник — символ праздника на Руси”, спектакли “Сказки у камина” и “Лубочный терем”, — отметил Сергей Шелест.
В будушем, по словам мэра, планируется открытие двух залов музейно-выставочного пространства «Омская крепость», Музея кирпича и современного информационного центра.
«В год, когда Омск будет находиться в статусе культурной столицы России, именно крепость станет одним из центров притяжения для горожан и гостей различных мероприятий», — подчеркнул градоначальник.
Он также сообщил, что в бюджете города заложены деньги на реализацию планов развития музея — исторического парка.