Пашинян: Армения стремится стать членом ЕС, а не выйти из ЕАЭС

Пашинян высказался о членстве Армении в ЕС и ЕАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Цель Армении — не выйти из Евразийского экономического союза, а стать членом Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Выход из ЕАЭС — это не цель, но с другой стороны цель — членство в ЕС. Мы понимаем, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзу и Евросоюзе невозможно». — признался армянский лидер.

По его словам, Ереван понимает, что есть некая точка, когда придется принимать решение, но пока власти Армении к ней не подошли. Потому, заключил Пашинян, и решать что-то сейчас на этот счет нет смысла.

Вместе с тем, отметил армянский премьер, его страна сегодня пока не соответствует стандартам ЕС, и приближение к ним — те задачи, которые нужно решать Еревану.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции в рамках заседания совета сотрудничества ЕС и Армении заявила, что Евросоюз выделит 50 млн евро Армении, которые будут включать средства для противодействия России.

Сайт KP.RU сообщал, что Армения и Азербайджан якобы изучают возможность укрепления связей с ЕС, рассматривая объединение как альтернативу сотрудничеству с Россией.

