«Я всегда виноват»: Александр Буйнов раскрыл рецепт счастья в браке длиной 40 лет

В интервью Пятому каналу Буйнов рассказал, что его супруга Алёна, с которой он уже 40 лет в браке, склонна к частым переменам в настроении, поэтому в их семье она считается пессимисткой. К примеру, у певца с женой по утрам бывают такие диалоги: