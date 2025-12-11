Цены на овощи в Волгограде немного снизились

Сильнее всего упала цена на помидоры — почти на 4%. Теперь их средняя стоимость составляет 176 рублей за килограмм. Также доступнее для покупателей стали картофель, огурцы, свекла и морковь. Немного подешевели пшено (на 1,2%) и куриные яйца. Однако на фоне этого снижения некоторые товары продолжили дорожать. Так, выросла стоимость творога (на 1,18%) и сосисок (на 1,24%).