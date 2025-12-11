Цены на овощи в Волгограде немного снизились

11 декабря Волгоградстат представил свежие данные мониторинга цен на продукты в регионе. В начале декабря на прилавках магазинов Волгоградской области зафиксировали приятную для покупателей тенденцию: сразу пять видов популярных овощей стали дешевле.
Сильнее всего упала цена на помидоры — почти на 4%. Теперь их средняя стоимость составляет 176 рублей за килограмм. Также доступнее для покупателей стали картофель, огурцы, свекла и морковь. Немного подешевели пшено (на 1,2%) и куриные яйца. Однако на фоне этого снижения некоторые товары продолжили дорожать. Так, выросла стоимость творога (на 1,18%) и сосисок (на 1,24%).
Среди овощей тоже нашлись те, что пошли против общего тренда. Немного подорожали капуста и репчатый лук — примерно на 1,8%. Рис также показал рост стоимости на 1,4%.