Суд на Урале разрешил мужчине с паспортом СССР получить гражданство РФ

Житель Волчанска с советским паспортом смог доказать факт проживания в России для получения гражданства.

Источник: Аргументы и факты

Житель Волчанска в Свердловской области, более 30 лет проживавший в РФ без российского паспорта и продолжавший пользоваться документом СССР образца 1974 года, через суд добился признания факта своего постоянного проживания в стране на ключевую дату. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Карпинский городской суд установил факт непрерывного проживания мужчины на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года. Именно с этой даты вступил в силу первый закон РСФСР о гражданстве, согласно которому все лица, постоянно проживавшие на территории РФ на тот момент, автоматически становились её гражданами, если не заявили об отказе.

У мужчины, родившегося и выросшего в Волчанске, в советском паспорте отсутствовала запись о прописке на 1992 год, что стало основной причиной отказа в оформлении гражданства. Однако, изучив показания свидетелей, свидетельства о рождении его детей в России, а также данные о местах работы и проживания, суд установил, что более 30 лет он фактически находился на территории РФ.

Это решение открывает ему возможность обратиться в МВД за получением российского паспорта.

В пресс-службе уточнили, что пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.