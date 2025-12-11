Суд на Урале разрешил мужчине с паспортом СССР получить гражданство РФ

У мужчины, родившегося и выросшего в Волчанске, в советском паспорте отсутствовала запись о прописке на 1992 год, что стало основной причиной отказа в оформлении гражданства. Однако, изучив показания свидетелей, свидетельства о рождении его детей в России, а также данные о местах работы и проживания, суд установил, что более 30 лет он фактически находился на территории РФ.