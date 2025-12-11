На 23% выросло количество заболевших ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за прошедшую неделю зарегистрировано более 12 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе гриппом, что на 23,4% больше, чем на предыдущей неделе, сообщает в Telegram-канале (18+) Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.