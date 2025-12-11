На 23% выросло количество заболевших ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае за прошедшую неделю зарегистрировано более 12 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе гриппом, что на 23,4% больше, чем на предыдущей неделе, сообщает в Telegram-канале (18+) Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
«Высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрированы среди детей дошкольного и школьного возрастов. В г. Хабаровске, Хабаровском, Нанайском, Солнечном, Амурском, имени Лазо, Советско-Гаванском, имени Полины Осипенко муниципальных районах заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила уровень эпидемического порога», — говорится в сообщении.
В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» и медицинских организаций обнаружены вирусы гриппа A (H3N2), риновирусы, парагриппа, новой коронавирусной инфекции.
По решению главного санитарного врача Хабаровского края в указанных районах вводят меры профилактики инфекционных заболеваний, предусмотренные постановлением правительства края от 30 июля 2025 года № 12. Документ устанавливает комплекс профилактических мер для защиты населения от гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничной пневмонии в период осенне-зимнего сезона 2025—2026 годов.
В детских образовательных, социальных и медицинских организациях продолжается проведение комплекса дополнительных противоэпидемических мероприятий.
Необходимо помнить, что в период эпидемического распространения ОРВИ и гриппа необходимо при первых симптомах заболевания (повышение температуры тела, катаральные явления) немедленно вызвать врача на дом!
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.