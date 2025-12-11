В лесах Ростовской области усилили контроль из-за браконьерских вырубок

В лесах Ростовской области в преддверии новогодних праздников ввели усиленный контроль. Дополнительные меры потребовались для защиты от браконьеров. Об этом рассказала глава минприроды региона Алла Кушнарева.
— Ноябрь и декабрь — месяцы усиленного контроля. В это период начинают работать елочные базары, активизируются браконьеры, — пояснила Алла Кушнарева.
Лесной фонд регулярно патрулируют, особое внимание уделяется местам с молодыми деревьями. Кроме того, на отдельных зеленых участках работают фотоловушки, фиксирующие нарушителей.
Напомним, штраф за нелегальную вырубку одной ели составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Если нарушителя поймают в лесу с бензопилой и на машине, ему придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей, также предполагается конфискация инструмента, с помощью которого совершалось преступление.
Если оказалось вырублено от двух и более деревьев, задержанного могут отправить в тюрьму на два года и оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Размер ущерба за незаконную вырубку в предновогодний период — с 1 декабря по 30 января — удваивается.
