Бензин подорожал в Хабаровске, несмотря на снижение цен в ряде регионов России

Стоимость бензина снизилась на 36 копеек в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске снова отмечается рост цен на бензин, в то время как в некоторых регионах России наблюдается обратная динамика. Например, в Саратовской области зафиксировано снижение стоимости бензина марки АИ-92 на 36 копеек, что стало хорошей новостью для автовладельцев в этом регионе. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

По данным Росстата, с 2 по 8 декабря снижение цен на бензин было зафиксировано в 40 субъектах России. Наибольшее падение произошло в республиках Тыва и Ингушетия.

В Саратовской области АИ-92 подешевел до 60,98 рубля за литр, а вот АИ-95, наоборот, подорожал на семь копеек — до 65,27 рубля за литр. Также выросли цены на АИ-98, который стоит теперь 88,74 рубля, сообщает телеканал «Саратов 24».

В то же время дизельное топливо в Саратовской области подорожало на восемь копеек, достигнув отметки 72,76 рубля за литр.