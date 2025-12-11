В Омске магнитная буря усилится до красного уровня

Магнитосфера Земли продолжает активно реагировать на вспышки солнечной активности. Ночью 11 декабря она испытала очередной мощный импульс от облака плазмы, прибывшего на Землю после двух декабрьских выбросов с Солнца. Это привело к усилению геомагнитных бурь, и ученые предупреждают, что ситуация может ухудшиться.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, второй выброс плазмы, сформировавшийся
Хотя на данный момент фиксируются умеренные геомагнитные возмущения, эксперты подчеркивают, что ситуация может измениться, и уровень бурь может вырасти до красного. Причина текущих бурь была предсказана, поскольку 5 декабря на Солнце произошло две мощные вспышки класса М, однако модели не смогли точно предсказать прибытие выброса на Землю.
Исследователи отмечают, что несмотря на то, что удар был нанесён лишь краем облака, магнитные бури в декабре могут продолжиться, и мы можем ожидать неожиданных явлений. Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) классифицировало этот шторм как G3 по шкале космической погоды, что свидетельствует о сильной геомагнитной буре, способной вызвать сбои в спутниковых и радиосистемах.