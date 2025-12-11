В Омске магнитная буря усилится до красного уровня

Исследователи отмечают, что несмотря на то, что удар был нанесён лишь краем облака, магнитные бури в декабре могут продолжиться, и мы можем ожидать неожиданных явлений. Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) классифицировало этот шторм как G3 по шкале космической погоды, что свидетельствует о сильной геомагнитной буре, способной вызвать сбои в спутниковых и радиосистемах.