В Уфе на известный ансамбль подали иск в суд на 20 млн рублей

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда Уфы, к производству принято гражданское дело по иску к государственному академическому ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова. Истец, ссылаясь на договор об отчуждении исключительного права, утверждает, что является правообладателем музыкальных произведений своего отца — известного композитора.
В иске указано, что ответчик с 2016 по 2024 год неоднократно использовал эти произведения без заключения лицензионного договора. Использование включало публичное исполнение на концертах, а также размещение видеозаписей с этими произведениями в соцсетях. Претензии истца с требованием прекратить нарушения и выплатить компенсацию удовлетворены не были.
Теперь истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 20 млн рублей, обязать его прекратить использование спорных музыкальных произведений и удалить их из интернета, а также взыскать в свою пользу уплаченную госпошлину в 122 тысячи рублей.
Дело уже назначено к рассмотрению, проинформировали в инстанции.
