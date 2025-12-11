Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе на известный ансамбль подали иск в суд на 20 млн рублей

Речь идет о нарушении исключительных прав.

Источник: Башинформ

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда Уфы, к производству принято гражданское дело по иску к государственному академическому ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова. Истец, ссылаясь на договор об отчуждении исключительного права, утверждает, что является правообладателем музыкальных произведений своего отца — известного композитора.

В иске указано, что ответчик с 2016 по 2024 год неоднократно использовал эти произведения без заключения лицензионного договора. Использование включало публичное исполнение на концертах, а также размещение видеозаписей с этими произведениями в соцсетях. Претензии истца с требованием прекратить нарушения и выплатить компенсацию удовлетворены не были.

Теперь истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 20 млн рублей, обязать его прекратить использование спорных музыкальных произведений и удалить их из интернета, а также взыскать в свою пользу уплаченную госпошлину в 122 тысячи рублей.

Дело уже назначено к рассмотрению, проинформировали в инстанции.

Ранее жителя Уфы осудили за незаконный вывод 5,5 млн рублей за границу.