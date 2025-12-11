Собянин: промпредприятия привлекли 300 млрд рублей при поддержке города

Чтобы участвовать в программе, предприятия должны заключить кредитный договор и обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем, в зависимости от условий списания процентов, на счета компаний, где открыт кредит, перечисляются необходимые суммы.