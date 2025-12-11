Собянин: промпредприятия привлекли 300 млрд рублей при поддержке города

Столичные предприятия получили около 300 миллиардов рублей благодаря мерам финансовой поддержки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
За четыре года действия программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказал помощь более чем 170 компаниям. На полученные средства закуплено свыше 1,6 тысячи единиц оборудования, построено более 2,6 миллиона квадратных метров производственных площадей, и к 2030 году планируется создать около 50 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Собянин поручил продолжить финансовую поддержку промышленных предприятий, работающих в ключевых для городской экономики секторах, в 2026 году. Кроме того, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства запускает программу поддержки для развития сети зарядных станций для электромобилей.
Программа компенсации процентов по кредитам для промышленности была утверждена Правительством Москвы в 2022 году. Средства, полученные в рамках программы, компании могут использовать для закупки нового оборудования, строительства производственной инфраструктуры, реализации высокотехнологичных проектов и приобретения прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Чтобы участвовать в программе, предприятия должны заключить кредитный договор и обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Затем, в зависимости от условий списания процентов, на счета компаний, где открыт кредит, перечисляются необходимые суммы.
В 2025 году при поддержке Московского фонда продолжается реализация 18 промышленных проектов, в рамках которых будет создано более 2,3 тысячи рабочих мест. Среди проектов, поддержанных фондом строительство роботизированного завода по производству сверхкрупногабаритных жилых модулей в районе Внуково в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Толстопальцево», заключил Сергей Собянин.