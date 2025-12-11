В декабре в Омске выросли цены на популярные лекарства и овощи

В начале первого зимнего месяца Омскстат зафиксировал рост цен на ряд популярных медикаментов и продуктов питания. Так, стоимость подорожавшего на 4,83% к концу осени валидола подскочила к 8 декабря еще на 1,82%. Теперь 10 таблеток в среднем обходятся в 49,86 рублей.
Стали менее доступными также анальгин, нимесулид, левомеколь и лизобакт. Даже традиционно недорогой активированный уголь подорожал до 21,97 рублей за 10 таблеток. Напомним, ранее мы сообщали, что за год в регионе сильнее всего выросли в цене «Корвалол» и «Сульфат магния».
Фото: Павел Клоков.
Среди продуктов питания, согласно ноябрьской статистике, наиболее высоко поднялись в цене свежие огурцы — на 36%. Сладкий перец подорожал на 30%, лимоны — на 12%. Немного подешевели чеснок, колбаса, кетчуп, горох, фасоль, оливковое масло, манная крупа и сахар.
Из услуг заметно выросли в цене билеты в плацкартные вагоны. Поездки на Черноморское побережье стали недоступнее на 15%, а в страны Закавказья — на 11%. При этом туры в Египет, ОАЭ и Турцию стали дешевле.
