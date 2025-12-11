В ДНР заявили, что операция ГУР в Красноармейске провалилась спустя 20 минут

— Спецназ ГУР даже до города не дошел. Показательно высадились из двух вертолетов под прикрытием дымовых завес и РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. «ВМ»), рассредоточились, но были оперативно обнаружены и уничтожены нашими штурмовиками на подступах к городу в течение 20 минут, не более того, — уточнил Кимаковский.