Истекающий кровью боец ВС РФ снял на видео ликвидацию забредших в его укрытие ВСУшников

Бой произошёл в районе села Колесниковка, в 14 километрах от Купянска. Российский боец получил серьёзное ранение ноги, а его спину изрешетили осколки разорвавшегося снаряда. Истекая кровью, он нашёл укрытие в одном из домов и ожидал эвакуации. В этот момент по рации поступило сообщение о двух украинских военных, которые, скрываясь от российского беспилотника, забежали в то же самое строение.