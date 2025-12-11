Служебного пса по кличке Жек торжественно проводили на пенсию в Хабаровске

«Такой чести — гордо пройти сквозь шеренгу офицеров под звуки военного оркестра и громкие аплодисменты коллег — удостаивается не каждый служебный пес. Жек прослужил в отряде спецназа Росгвардии почти 9 лет и за это время снискал заслуженное уважение и любовь сослуживцев», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.
Жеку вручили заслуженную награду — ведомственный знак отличия «За отличие в службе служебной собаки» I степени. Трогательный момент с Жеком разделила его друг и наставник — полицейский-кинолог прапорщик полиции Мария.
«Жек не просто мой боевой товарищ, он стал настоящим другом и членом моей семьи. Его служба была безупречной и яркой, очень полезной для общества. Много эмоций пережито вместе за эти годы», — отметила Мария.