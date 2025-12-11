Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Служебного пса по кличке Жек торжественно проводили на пенсию в Хабаровске

Сотрудники ОМОН «Тигр» (на транспорте) Управления Росгвардии по Хабаровскому краю торжественно проводили на заслуженный отдых своего боевого товарища — бельгийскую овчарку по кличке Жек.

«Такой чести — гордо пройти сквозь шеренгу офицеров под звуки военного оркестра и громкие аплодисменты коллег — удостаивается не каждый служебный пес. Жек прослужил в отряде спецназа Росгвардии почти 9 лет и за это время снискал заслуженное уважение и любовь сослуживцев», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по краю.

Жеку вручили заслуженную награду — ведомственный знак отличия «За отличие в службе служебной собаки» I степени. Трогательный момент с Жеком разделила его друг и наставник — полицейский-кинолог прапорщик полиции Мария.

«Жек не просто мой боевой товарищ, он стал настоящим другом и членом моей семьи. Его служба была безупречной и яркой, очень полезной для общества. Много эмоций пережито вместе за эти годы», — отметила Мария.